Число убитых при нападении на военную базу в Афганистане выросло до 140 человек

Данные о 140 жертвах привел чиновник из города Мазари-Шариф. По его словам, также много раненых. Другие представители афганского руководства добавили, что жертв может быть еще больше.

21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах.

Представитель Центрального командования США Джон Томас сообщал о более чем 50 погибших, отметив, что несколько нападавших были убиты ответным огнем. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».