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Еще не рожденный ребенок Серены Ульямс оказался в центре скандала

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM/SCANPIX

Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был исключен из команды решением местной Федерации тенниса. Это связано с его поведением, сообщает Sovsport.ru.

Сообщается, что Настасе выругался в адрес судьи, а также назвал британских теннисисток Анну Кеотавонг и Джоанну Конту «с***ми», сопроводив еще одним нецензурным эпитетом.

Кроме того, на пресс-конференции он высказался по поводу будущего ребенка американки Серены Уильямс. «Посмотрим, какого цвета он будет. Шоколадного с молоком?», - сказал Настасе.

Напомним, ранее стало известно, что Серена Уильямс ждет ребенка.

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