Еще не рожденный ребенок Серены Ульямс оказался в центре скандала
23 апреля 2017 г., 12:11
Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был исключен из команды решением местной Федерации тенниса. Это связано с его поведением, сообщает Sovsport.ru.
Сообщается, что Настасе выругался в адрес судьи, а также назвал британских теннисисток Анну Кеотавонг и Джоанну Конту «с***ми», сопроводив еще одним нецензурным эпитетом.
Кроме того, на пресс-конференции он высказался по поводу будущего ребенка американки Серены Уильямс. «Посмотрим, какого цвета он будет. Шоколадного с молоком?», - сказал Настасе.
Напомним, ранее стало известно, что Серена Уильямс ждет ребенка.