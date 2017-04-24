В Эстонии стартовали масштабные киберучения «Сомкнутые щиты»

Учения серии Locked Shield («Сомкнутые щиты») проводятся с 2010 года, являются одними из крупнейших в мире и дают возможность потренироваться специалистам в области информационных технологий, чьей ежедневной обязанностью является защита государственных информационных сетей.

По сценарию учений, перед одной из команд будет поставлена задача поддержания работы оборудования и сетей военно-воздушной базы в вымышленной стране, которая будет повергаться серьезным атакам на электросети, беспилотники, системы военного управления и другие структуры. Количество атак должно быть не менее 2500.

«Сомкнутые щиты - 2017» проводятся в сотрудничестве с силами обороны Эстонии, вооруженными силами Финляндии, Великобритании и Швеции, Европейским командованием ВС США, а также специалистами Таллинского технического университета.

Масштабы учений этого года и количество используемых устройств, сетей и технологий качественно выросло в сравнении с прошлыми годами.

Помимо технических вопросов, которым в этом году посвятят основное внимание, будет проведен учебный курс для экспертов в области политики и юридических консультантов, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра киберзащиты НАТО.

В списке компаний, участвующих в учениях, Siemens AG, Threod Systems, Cyber Test Systems, Clarified Security, Iptron, Bytelife, BHC Laboratory, openvpn.net, GuardTime и другие.

Центр киберзащиты Североатлантического альянса был создан в Таллинне в мае 2008 года. Предполагалось, что основная задача Центра будет заключаться в укреплении возможностей НАТО в области киберзащиты через проекты по обучению и развитию. Центр решили создать после того, как эстонские правительственные сайты весной 2007 года были атакованы хакерами, как считалось, из России, в связи с переносом «Бронзового солдата».

Страны Западной Европы и США в последнее время видят в России киберугрозу, в частности после скандала с предположительным вмешательством российских хакеров в выборы президента США Дональда Трампа. Политиков США в этих обвинениях поддерживали Германия, Франция и другие страны.