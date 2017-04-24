Бывший глава налогового департамента: в трудный момент у политиков откроются глаза

По словам Хельма, который отправился руководить областью государственного финансирования в фирме Nortal, одной из главных его рабочих побед стало создание Налогового департамента с хорошей репутацией и улучшение поступления налогов.

- Вы уже три месяца находитесь на новой должности. Смена места работы было правильным решением?

- Абсолютно. Я принял его взвешенно и продуманно, это решение не было эмоциональным. Это был один этап в карьере: отправится с госслужбы в частный сектор.

- Это первый раз в вашей жизни, когда вы работаете в частном секторе. В чем разница?

- Разница есть, но ее как бы и нет. Работа с людьми, руководство ими, в этом разницы нет. Когда я вспоминаю свою предыдущую должность, понимаю, что у меня была большая зона ответственности и более крупная организация, здесь я нахожусь больше в роли советника и больше руковожу процессом, а не людьми. Для меня, конечно, есть разница – другой рабочий язык, культурное пространство. Очень много возможностей для саморазвития.

- Мы знаем ваши должностные обязанности, но чем точно вы занимаетесь каждый день?

- Мне понравилось видение Nortal быть предприятием, предлагающим ИТ-решения не только в Эстонии, но и весьма активно работать за ее пределами, и в таких регионах, как Ближний Восток, куда эстонские предприятия попадают не часто. Это показывает отсутствие страха к рискам и амбициозность.

Там, где мы выполняем свою работу, распространена культура, при которой недостаточно, что ИТ-фирма предлагает только технологическое решение, такое предприятие должно иметь поддержку со стороны государства.

Моя роль заключается в том, что, поскольку я сам в течение многих лет создавал налоговые решения и использовал их, с одной стороны, я должен убедить будущих заказчиков в том, что с Nortal можно сотрудничать, а с другой, когда заказ уже есть, то, опираясь на имеющийся опыт, консультировать и развивать организацию так, чтобы, например, Налоговый департамент Омана не воспринимал нашу работу только лишь как ИТ-проект.

- Когда появилась новость о том, что вы уходите из Налогового департамента в Nortal, возникло мнение, что теперь то уж Nortal начнет получить от государства много хороших господрядов.

- Мнение, что Nortal будет развивать что-то только в Эстонии, поскольку я пришел в эту организацию, безосновательно. Я, прежде всего, работаю за границей, вношу свой вклад в экспортные рынки Nortal.

- Как много вы за последние три месяца вообще находились в Эстонии?

- Несколько недель. А точнее – три недели. Приезжал, например, за медалью к президенту. При первой же возможности еду назад, поскольку мое рабочее место находится в Омане.

- Nortal все же технологическое предприятие. Как часто за время работы в этой фирме у вас возникало ощущение, что вы вообще не понимаете, что происходит?