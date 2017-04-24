Бывший глава налогового департамента: в трудный момент у политиков откроются глаза

По оценке бывшего руководителя Налогового департамента Марека Хельма, государство должно иметь большие планы на том, как создать поддерживающую предприятия среду. Однако для того, чтобы мысли об этом возникли, политикам нужно пережить такие же неприятные моменты, которые он сам пережил в Налоговом департаменте.
По словам Хельма, который отправился руководить областью государственного финансирования в фирме Nortal, одной из главных его рабочих побед стало создание Налогового департамента с хорошей репутацией и улучшение поступления налогов.
- Вы уже три месяца находитесь на новой должности. Смена места работы было правильным решением?
- Абсолютно. Я принял его взвешенно и продуманно, это решение не было эмоциональным. Это был один этап в карьере: отправится с госслужбы в частный сектор.
- Это первый раз в вашей жизни, когда вы работаете в частном секторе. В чем разница?
- Разница есть, но ее как бы и нет. Работа с людьми, руководство ими, в этом разницы нет. Когда я вспоминаю свою предыдущую должность, понимаю, что у меня была большая зона ответственности и более крупная организация, здесь я нахожусь больше в роли советника и больше руковожу процессом, а не людьми. Для меня, конечно, есть разница – другой рабочий язык, культурное пространство. Очень много возможностей для саморазвития.
- Мы знаем ваши должностные обязанности, но чем точно вы занимаетесь каждый день?
- Мне понравилось видение Nortal быть предприятием, предлагающим ИТ-решения не только в Эстонии, но и весьма активно работать за ее пределами, и в таких регионах, как Ближний Восток, куда эстонские предприятия попадают не часто. Это показывает отсутствие страха к рискам и амбициозность.
Там, где мы выполняем свою работу, распространена культура, при которой недостаточно, что ИТ-фирма предлагает только технологическое решение, такое предприятие должно иметь поддержку со стороны государства.
Моя роль заключается в том, что, поскольку я сам в течение многих лет создавал налоговые решения и использовал их, с одной стороны, я должен убедить будущих заказчиков в том, что с Nortal можно сотрудничать, а с другой, когда заказ уже есть, то, опираясь на имеющийся опыт, консультировать и развивать организацию так, чтобы, например, Налоговый департамент Омана не воспринимал нашу работу только лишь как ИТ-проект.
- Когда появилась новость о том, что вы уходите из Налогового департамента в Nortal, возникло мнение, что теперь то уж Nortal начнет получить от государства много хороших господрядов.
- Мнение, что Nortal будет развивать что-то только в Эстонии, поскольку я пришел в эту организацию, безосновательно. Я, прежде всего, работаю за границей, вношу свой вклад в экспортные рынки Nortal.
- Как много вы за последние три месяца вообще находились в Эстонии?
- Несколько недель. А точнее – три недели. Приезжал, например, за медалью к президенту. При первой же возможности еду назад, поскольку мое рабочее место находится в Омане.
- Nortal все же технологическое предприятие. Как часто за время работы в этой фирме у вас возникало ощущение, что вы вообще не понимаете, что происходит?
- Я знаю, что можно делать с технологиями, но моя роль не предусматривает детальных знаний о том, как происходит ИТ-развитие. Моя роль в том, чтобы дать совет, как сделать развитие достаточно абмициозным, чтобы можно было сделать шаг, который Эстония сделала несколько лет назад. Мое дело – помочь клиенту советом, чтобы при помощи ИТ, организация могла адаптироваться и развиваться.
- Какие планы есть у Nortal, кроме Налогового департамента Омана? Эти планы касаются только Омана или оттуда вы смотрите на весь мир?
- Наш интерес в этом регионе, конечно же, намного шире. Наши интересы связаны не только с Налоговым департаментом, также это, например, бизнес-регистр, который мы развиваем в Омане. Мы находимся в Дубае и, возможно, смотрим еще дальше. Проектов много, но о них должны говорить другие.
- Как вы справляетесь с местной культурой, какие проблемы возникают?
- Это вообще нельзя воспринимать, как проблему. Это их культура, к которой я должен адаптироваться. И мне, как человеку известному Эстонии, я сам считаю, что как руководитель-реформатор – интересно, как я смогу справиться с изменениями.
- До сих пор все получалось?
- Конечно-конечно. У Эстонии тут хорошая репутация. Рабочая культура другая, и это просто нужно учитывать.
- У стран Ближнего Востока часто много общего, но все же они очень разные. Многие считают, что это – регион, от которого нужно держаться подальше. Как бы вы охарактеризовали этот край?
- То, что Эстония в 2020 году не едет на EXPO в Дубае, не очень хорошее решение. Напротив, Дубай – это центр торговых путей Африки, Азии и Европы. Эстонии, как государству, было бы разумно тут побольше осматриваться и заводить бизнес-связи, понимая, что это возможно только в сотрудничестве между государством и предприятиями.
- Когда эстонская налоговая система будет продана странам Ближнего Востока, что дальше?
- Об этом еще рано говорить, но предложения постоянно поступают с разных концов мира, мол, приходите и помогите нам создать нормальную налоговую систему. Если в арабских странах у тебя нет поддержки со стороны государства, с тобой никто не будет говорить. Особенно это касается Аравийского полуострова. Так что очень важно, чтобы чиновники приняли это, как рабочую задачу – помогать предприятиям договариваться в таких местах.
- Если посмотреть назад, действительно ли развитие е-maksuamet было для вас самой крупной трудовой победой?
- Нынешний e-maksuamet – это скорее рабочая победа Айвара Сыэрда (руководитель Налогового департамента в 1999-2003 годы). Чем я сам горжусь, так это тем, что у налогового департамента сейчас очень хорошая репутация. В теневой экономике Эстонии мы добились такого положения, что налоги поступают все лучше. В последние годы налоги поступали заметно лучше, чем этого обещал экономический рост.
Теперь нужно сделать следующий шаг в развитии. Поэтому мне приятно, что такого человека, как Валдур Лайд удалось переманить из частного сектора (В начале апреля Лайд был выбран новым руководителем Налогового департамента).
- Это хороший выбор?
- Абсолютно. В этом нет сомнений. Это учреждение не нуждается в налоговом специалисте, но нуждается в хорошем крупном руководителе. Хороших специалистов там полон дом. Нужно иметь свое видение, иметь хорошую сеть общения среди политиков и предпринимателей – это роль руководителя департамента.
- Можете ли вы сейчас дать ему хороший совет, чтобы он смог продолжить то, что вы успели сделать лишь наполовину?
- Я считаю, что новый руководитель должен добиться того, чтобы в его годы появился новый e-maksuamet. Задачей нового руководителя является создание условий для того, чтобы новый e-maksuamet появился, и, прежде всего, нужно мотивировать людей. Я считаю, что через пять лет Валдур Лайд не раскается в том, что он сделал этот выбор. Он получит приятно будоражащий опыт работы в самом современном Налоговом департаменте в мире.
- Во времена вашего руководства были внесены и такие жесткие изменения, которые предприниматели крепко критиковали. Может ли Налоговый департамент стать еще более сильным?
- Мы все же перешли границы, но сделали это умышленно. Никто не говорит о том, что нужно отобрать последний евро, но когда за один год на мошенничествах с налогом с оборота мы теряли 300 миллионов евро – мы же знаем, если мы ничего не меняет, то теневая экономика не снизится.
- Отсюда появилось это декларирование 1000-евровых счетов?
- Абсолютно. Если у нас нет информации, мы не можем заниматься этой проблемой. Этот проект приносит каждый год, как минимум, 100 миллионов евро – очень большой проект. Да, противостояние было неприятным. Но, на самом деле, я постоянно чувствовал и поддержку предпринимателей: делайте, это нужно.
- Если подумать о тех временах, то каким был тогда самый крупный конфликт? Однажды вы даже положили на стол заявление об уходе.
- Я так благодарен, что мне дали возможность организовать один хороший скандал. (Зимой 2015 года стало известно, что налоговые чиновники отправили предпринимателям предписания о том, что их машины стоят на парковках спортивных клубов, то есть рабочие автомобили используются для частных поездок. Находясь под огнем критики, Хельм подал министру финансов Марис Лаури заявление об уходе, но его убедили остаться – К.М.)
У Налогового департамента не было бы ни хорошей стратегии, не было бы нового видения e-maksuamet, если бы однажды утром на той парковке не оказалось 11 автомобилей. Это дало неприятную возможность заглянуть внутрь себя, как мне как руководителю, так и всей организации. Для чего мы существуем: для того, чтобы собирать все больше налогов, все равно какой ценой, или мы ищем возможность, как поддержать предпринимательство? Когда мы проговорили эти цели, то мы в течение года искали пути, чтобы на самом деле помогать предприятиям.
- Вам не предлагали места министра финансов?
- Мне ни разу не предлагали ни одной политической должности. На самом деле, я не отвечают им.
- Это само по себе странно. Мне кажется, что вы очень отвечаете.
- Меня же больше видят руководителем, человеком, развивающим организации. Политика – это не мое, я понимаю, что это не самая сильная моя сторона.
- С кем из министров финансов сотрудничать было лучше всего?
- Работая со всеми министрами, я испытывал доверие. Я считаю, что не каждый день происходит такое, когда тебе позволяют предложить и реализовать такие серьезные идеи, как, например, 1000-евровые счета.
Все крупные проекты, в плане общественного резонанса, были сделаны во времена Юргена Лиги, мне очень нравится его прямолинейность. Его поддержка наших начинаний на политическом уровне и стала причиной, почему Налоговый департамент настолько успешен.
- Как вам нравятся налоговые планы нынешнего правительства?
- Я никогда не критиковал решений правительства. Я только надеюсь, что Налоговый департамент справится со всем этим. Времени мало, сделать нужно много. Все это накладывает на департамент очень большую нагрузку: нужно просто и понятно объяснить
людям все изменения – как будет применяться новый Закон о налогах.
Налоговые изменения не так-то просто начать применять. Я считаю, что частично то, что в налоговой системе предпринимаются такие крупные изменения, обусловлено большим доверием к Налоговому департаменту, предполагается, что департамент справится.
- Станет ли администрирование налогов сложнее и дороже, а не проще и дешевле?
- Этой сложности не стоит бояться: и те 1000-евровые счета принести усложнение и дополнительные расходы. Я считаю, что нужно обсудить влияние нововведений. На самом ли деле резкое увеличение необлагаемого налогом минимум повлияет на доходы людей, или предприятия начнут платить меньше налогов? Что не так плохо, поскольку налоги на рабочую силу у нас высокие. Если со строителем договариваются о нетто-зарплате, будут ли говорить с ним о нетто-зарплате после того, как часть подоходного налога снизится? Ожидаемое влияние, о котором сейчас говорят – у людей будет оставаться больше денег – не будет реализовано.
- Есть ли в налоговой системе Эстонии что-то такое, что вы, имея большой опыт работы, считаете необходимым переделать?
- Мне кажется, что нужны принципиальные обсуждения. В чем роль министра финансов, Налогового департамента, правительства? Для чего составляется государственный бюджет? А не просто говорить, что это – экономный бюджет, или это сопровождающий бюджет. Скорее нужно бы критически обдумать, есть ли у нынешней деятельности такое же значение, как было, когда это только начинали. И если это больше не работает, что чем заменить.
- Что конкретно нужно было бы сделать по-другому? Например, в области налогообложения и финансов.
- Вся государственная работа в этой части должна быть направлена на зарабатывание денег, создание такой среды, которая увеличила бы производительность предприятий, что сделало бы и предпринимателей и, в итоге, людей более состоятельными.
Денег от налогов больше тогда, когда дела предприятий идут хорошо. А каковы нынешние начинания – эти изменения закона со стороны государства, которые увеличат доходы предприятий? Мы должны искать больше возможностей, как помочь обществу зарабатывать больше.
- Я понимаю, что вы хотите видеть более длительные планы, чтобы бюджет создавался не для покрытия расходов за счет имеющихся денег, а за этим имелась бы глобальная идея.
- Да, нужно работать так, чтобы бюджет не был сам по себе целью, а все же создавался для того, чтобы принести большие ценности обществу. А что понимать под этими ценностями - до сих пор обсуждали крайне вяло.
- Видите ли вы в нынешнем правительстве таких людей, которые могут так думать?
- Я хочу надеяться, что есть. Но для того, чтобы дойти до обдумывания, нужны те самые 11 машин на парковке, полная встряска, полный кризис, и тогда глаза откроются.
Когда я думают об этом… я бы вновь пережил такой скандал! Это дает такой приток эмоций, чувств, все это влияет на здоровье, ты пытаешься защитить себя и свою организацию и вдруг ты понимаешь, что нужно делать на самом деле, чтобы развиваться дальше.
- Политикам тоже нужен тяжелый момент?
- Нужен. Длительный успех ведет к удовлетворению, жизнь становится удобной, это в характере человека.
CV
Марек Хельм
- Родился 23 октября 1973 года
- С января 2017 году руководит областью государственного финансирования Nortal
- С 2011 года по январь 2017 года руководил Налогово-таможенным департаментом.
- 2009-2011 – вице-канцлер Министерства финансов по административной политике, 2007-2009 – руководитель создания единого учреждения по внутренней безопасности в Министерстве внутренних дел, 2006 – 2007 – вице-канцлер по внутренней безопасности министерства и 2006 – руководитель отдела политики внутренней безопасности министерства.
- 2004 – 2006 заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента, а 2003 – 2004 – заместитель генерального директора в области таможенного надзора и досудебного следствия.