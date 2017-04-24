Смотрите во вторник с комментарием на русском: «Левадия» принимает дома «Нымме Калью»

Во вторник, 25 апреля, в рамках восьмого тура чемпионата Эстонии по футболу столичная "Левадия" постарается сохранить первое место в матче против "Нымме Калью".

Предматчевые комментарии

Главный тренер "Левадии" Игорь Принс: «Предстоит настоящая битва! Очень важный матч для обеих команд. Постараемся показать хорошую игру и заработать три очка. Разумеется, ожидаем на игре большое количество болельщиков!».

Помощник главного тренера "Нымме Калью" Сергей Терехов: «"Левадия" - лидер чемпионата как по набранным очкам, так и другим показателям. Этим все сказано».