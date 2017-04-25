В Нарве хотят построить магазин всемирно известной торговой сети

В феврале был перепродан пустующий участок недвижимости в 7474 квадратных метра по адресу: Таллиннское шоссе, 7, известный жителям Нарвы, как место бывшего молокозавода. Новым собственником стало MMS Property Solutions OÜ, учрежденное в 2016 году немецкой фирмой CE-Beteiligungs GmbH, представляющей Lidl.

Старая и уже ликвидированная фирма Lidl Eesti UÜ владела названным земельным участком в Нарве в 2004-2006 годы, когда популярная во всем мире розничная сеть планировала развернуться в Эстонии. Тогда ее планам не суждено было сбыться, и участок был продан концерну Tallinna Kaubamaja, но и тот не решился начать строительство в приграничном городе.

Новый собственник уже обратился в Нарвскую горуправу и получил условия на проектирование коммерческого здания. В ответ городские власти взяли за основу действующую детальную планировку 16-летней давности, описывающую целый квартал у пересечения Таллиннского шоссе и улицы Александра Пушкина. Речь в планировке данного конкретного участка идет о коммерческом здании высотой от двух до четырех этажей.

"Для поиска лучшего архитектурного решения собственнику участка по Таллиннскому шоссе, 7 организовать архитектурный конкурс, в конкурсном процессе должны быть задействованы представители Нарвского горуправления. Представить архитектурное решение здания согласно работе, победившей в конкурсе", - сказано среди прочего в выданых условиях на проектирование.

Также горуправа указала в документе, что хотя речь идет прежде всего о торговом здании, город также не прочь увидеть в нем дополнительные функции, направленные, например, на спортивные занятия или развлечения.

В MMS Property Solutions OÜ традиционно не говорят о своих планах. "К сожалению, наше предприятие не дает никаких комментариев касаемо своей деятельности", - ответила руководитель проектов по развитию недвижимости Владлена Миговк.

В Европе, в 27 европейских странах, сегодня работают порядка 10 тысяч магазинов Lidl. Первые магазины в Прибалтике открылись в 2016 году - в Литве.