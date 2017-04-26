Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Все не слава богу: на борту самолета скандальной авиакомпании издох гигантский кролик

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Кролик по кличке Саймон. | ФОТО: swns.com

Кролик по кличке Саймон, являющийся одним из самых больших в мире, скончался на борту лайнера американской авиакомпании United Airlines. Об этом сообщает издание The Sun.

Саймона должны были доставить из Лондона в Чикаго к его новой хозяйке. Заводчица кроликов Аннет Эдвардс, которой ранее принадлежало животное, заявила, что за три часа до вылета его обследовал ветеринар. Тогда Саймон был в порядке, сообщает Lenta.ru.

Однако по прибытии лайнера в международный аэропорт О'Хара в Чикаго животное, которое перевозили в грузовом отсеке воздушного судна, было уже мертво. Причина гибели Саймона пока неизвестна.

Представители United Airlines заявили, что занимаются расследованием инцидента. Источник в аэропорту Чикаго заявил The Sun, что смерть кролика вызвала панику среди служащих авиакомпании.

Наверх