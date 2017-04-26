Все не слава богу: на борту самолета скандальной авиакомпании издох гигантский кролик

Саймона должны были доставить из Лондона в Чикаго к его новой хозяйке. Заводчица кроликов Аннет Эдвардс, которой ранее принадлежало животное, заявила, что за три часа до вылета его обследовал ветеринар. Тогда Саймон был в порядке, сообщает Lenta.ru.

Однако по прибытии лайнера в международный аэропорт О'Хара в Чикаго животное, которое перевозили в грузовом отсеке воздушного судна, было уже мертво. Причина гибели Саймона пока неизвестна.

Представители United Airlines заявили, что занимаются расследованием инцидента. Источник в аэропорту Чикаго заявил The Sun, что смерть кролика вызвала панику среди служащих авиакомпании.