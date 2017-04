Некоторых клиентов Eesti Gaas ожидает неприятный сюрприз

«Наши клиенты производят расчеты с нами посредством электронных каналов, поэтому доля расчетов на местах постоянно сокращается, - сообщил член правления Eesti Gaas Рауль Котов. - Например, в течение всего февраля отделение в Пыльва посетил всего 21 клиент, в Нарве оплатить счета пришли только 24 человека, в остальных отделениях число посетителей в течение месяца ограничивается 15 людьми».

Клиентов из Йыгева, Пыльва, Йыхви, Нарвы и Кивиыли предприятие Eesti Gaas в дальнейшем будет обслуживать по телефону, по электронной почте и, при необходимости, обычной почтой. Кроме того, они смогут посещать региональные центры в Таллинне, Тарту или Кохтла-Ярве.

AS Eesti Gaas осуществляет продажу природного газа и электричества. Концерну принадлежат компания AS EG Ehitus, занимающаяся строительством и проектированием газопроводов и профильных сооружений, а также предприятие AS Gaasivõrgud, оказывающее услуги по распределению природного газа.

Предприятию принадлежат пять станций по заправке сжатым газом, расположенные в разных частях Эстонии. Eesti Gaas обеспечивает работой более 200 человек, предприятие обслуживает 1600 бизнес-клиентов и 42 000 бытовых потребителей.

Крупным собственником Eesti Gaas является инвестиционная фирма Infortar.