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Эстонской полиции удалось раскрыть дело о краже картин стоимостью 200 000 евро

Rus.Postimees.ee
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Полиция. | ФОТО: Силле Аннук

Громкое дело о краже дорогостоящих картин из ресторана Art Priori раскрыто: полиция разыскала полотна стоимостью в 200 тысяч евро и передала их собственнику.

На позапрошлой неделе грабителю удалось не только вынести эти далеко не самые маленькие картины, но и пронести их через весь город так, что ни один из прохожих не заметил ничего подозрительного.

По данным "Актуальной камеры", злоумышленник - наркозависимый, который пытался продать ценный товар в поисках денег на дозу, пишет Rus.Err.

Грабитель попал в объективы камеры наблюдения, поэтому уже через неделю после совершения преступления в руках стражей порядка был как сам злоумышленник, так и полотна.

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