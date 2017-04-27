Эстонской полиции удалось раскрыть дело о краже картин стоимостью 200 000 евро
27 апреля 2017 г., 08:42
Громкое дело о краже дорогостоящих картин из ресторана Art Priori раскрыто: полиция разыскала полотна стоимостью в 200 тысяч евро и передала их собственнику.
На позапрошлой неделе грабителю удалось не только вынести эти далеко не самые маленькие картины, но и пронести их через весь город так, что ни один из прохожих не заметил ничего подозрительного.
По данным "Актуальной камеры", злоумышленник - наркозависимый, который пытался продать ценный товар в поисках денег на дозу, пишет Rus.Err.
Грабитель попал в объективы камеры наблюдения, поэтому уже через неделю после совершения преступления в руках стражей порядка был как сам злоумышленник, так и полотна.