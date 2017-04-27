Затянувшийся ремонт нового дома Барака Обамы нервирует соседей

Речь идет о заборе из красного кирпича, который возводят вокруг этого красивого старого здания. Понятно, что забор в виде сплошной стены обеспечит безопасность частной жизни президента и его семьи, но соседи не очень-то этим довольны, цитирует портал Kodu издание PopSugar.

Дом Барака Обамы в Калорама. Фото: Scanpix/SIPA

Вызывает озабоченность общественности и перестройка отдельно стоящего гаража в помещение с кабинетом и ванной комнатой. Предполагается, что это помещение будет предназначено для охранников экс-президента.

Однако Обама не намерен жить на этой вилле в престижном районе Вашингтона под названием Калорама всю оставшуюся жизнь: планируется, что семья останется здесь до окончания школы младшей дочерью Сашей.

Рыночная стоимость дома площадью 760 квадратных метров – 8 млн долларов, плата за найм - 22 тысячи долларов в месяц. В доме - девять спален и пять туалетных комнат.