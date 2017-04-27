Мария Шарапова в четвертьфинале турнира в Штутгарте сыграет с Анетт Контавейт

Этот поединок стал для Шараповой вторым после 15-месячной дисквалификации, и она одержала в нем победу со счетом 7:5, 6:1.

В четвертьфинале турнира Шарапова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая вчера во втором круге теннисного турнира в Штутгарте в трех сетах одолела шестую ракетку мира представительницу Испании Гарбинье Мугурусу - 2:6, 7:6 (7:1), 6:1.

Дисквалификация Марии Шараповой, в допинг-пробе которой в начале 2016 года были найдены следы запрещенного мельдония, завершилась 26 апреля. В этот же день она провела первый официальный матч. Организаторы турнира предоставили Шараповой wild card, чтобы она смогла сыграть в Германии на соревнованиях, которые она выигрывала трижды в карьере.

После победы в первом круге Шараповой пришлось отвечать на вопросы о критике соперниц, некоторые из которых считают, что она не должна получать wild cart или вообще играть.

"Я получила wild cart не для того, чтобы затем мне поднесли трофей на блюдечке. Мне тоже нужно играть матчи и выигрывать их. Это моя работа", - сказала россиянка.

Шарапова также заявила, что не ставит перед собой цели нравиться соперницам.

"Я не могу контролировать то, что говорят люди. Если они будут хорошо обо мне отзываться на пресс-конференциях, это как-то изменит качество моей игры?" - приводит ее слова The Guardian.