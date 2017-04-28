«Это было так отвратительно, что лучше об этом быстрее забыть»: Лауристин высказалась о бронзовых ночах

«Действительное событие уже затемнено его освещением в СМИ, потому что действительное событие многие наверняка уже бы забыли. У тех, кто в нем реально участвовал, оно несомненно вытеснено из памяти, поэтому что это было для них довольно-таки травмирующим событием», - сказала Лауристин, сообщает портал Rus.err.ee.

«Исследования, которые мы проводили сразу после этого, показали, что русскоязычное население вообще не хотело об этом говорить, это было так отвратительно, что лучше это быстрее забыть. Для эстонцев между тем произошло много других важных событий, а для более молодого поколения это уже как городская легенда», - отметил она.