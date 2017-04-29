Фото: в Рапламаа пожар полностью уничтожил жилой дом

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1.10. Сначала звонивший сказал, что горела пристройка, но чуть позже уточнил, что огонь перекинулся на жилой дом, пишет Postimees.

К моменту прибытия спасателей дом был целиком охвачен огнем, а его единственный житель - пожилой мужчина - смог самостоятельно выбраться из здания.

По предварительным данным, житель дома проснулся от шума. Когда он пошел проверить, что произошло - обнаружил возгорание.