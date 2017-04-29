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Фото: в Рапламаа пожар полностью уничтожил жилой дом

Rus.Postimees.ee
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В волости Кехтна Раплаского уезда пожар полностью уничтожил жилой дом. Единственный житель успел выбраться из здания своими силами.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1.10. Сначала звонивший сказал, что горела пристройка, но чуть позже уточнил, что огонь перекинулся на жилой дом, пишет Postimees.

К моменту прибытия спасателей дом был целиком охвачен огнем, а его единственный житель - пожилой мужчина - смог самостоятельно выбраться из здания.

По предварительным данным, житель дома проснулся от шума. Когда он пошел проверить, что произошло - обнаружил возгорание.

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