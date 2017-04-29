Галерея: на шоссе Пярну - Раквере рейсовый автобус выехал в кювет

Инцидент произошел в паре сотен метров от виадука Мяо. В салоне автобуса находилось 46 человек.

По словам пассажиров автобуса, направлявшегося в Ригу, в какой-то момент водитель не справился с управлением и автобус оказался на обочине. Inimeste sõnul lund ei sadanud, aga tee oli vihmamärg.

Bussis viibinud reisijuhi väitel olnud tee libe ning buss kaotas juhitavuse. Люди также отметили, что хоть снег и не шел, дорога была мокрой от дождя.

Все находившиеся в автобусе люди смогли самостоятельно выбраться наружу, а затем они отправились отогреваться на находившуюся поблизости заправочную станцию Circle K.

В ДТП никто не пострадал. Пассажиров заберет подменный автобус.

С Спасательном департаменте сообщили, что о ДТП они узнали от своего сотрудника, проезжавшего мимо места аварии. Поскольку в ДТП никто не пострадал, а автобус остался стоять на колесах, было решено не выезжать на место происшествия. Более того, у спасателей нет техники, чтобы вытащить автобус из кювета.