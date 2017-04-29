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До и после: волшебные превращения скучной белой стены

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: awfullybigadventureblog.com

Главная стена в гостиной может выглядеть очень скучно и невыразительно, а ведь должна привлекать внимание! Это пример того, как разительны бывают грамотно сделанные изменения.

Хозяйка этой гостиной долго пребывала в сомнениях: перекрашивать ли белую стену в черный цвет, пишет Kodu. Ей хотелось при этом, чтобы в гостиной царила радостная атмосфера, а как совместить черный цвет и радость?

Фото: awfullybigadventureblog.com

Много часов провела женщина в Сети, просматривая идеи на сайте Pinterest и, наконец поняла, как сделать стену и черной, и веселой одновременно: на помощь пришли разноцветные картины.

Фото: awfullybigadventureblog.com

Результатом хозяйка гостиной осталась очень довольна. Жалела она лишь об одном: на поиски правильного решения ушло слишком много времени.

Остальные фото смотрим ЗДЕСЬ!

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