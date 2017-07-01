Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Уроки Chelsea Flower Show: модные цветы 2017 года

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Английсккий сад. | ФОТО: www.rhs.org.uk

Портал Houzz.ru полюбовался лучшими цветочными композициями на ежегодной выставке цветов в Челси и предложил садоводам-любителям воспользоваться своими впечатлениями.

Международное цветочное шоу Chelsea Flower Show является одним из крупнейших событий в Лондоне. Здесь можно купить растения, семена, насладится видами ослепительных букетов и получить советы профессиональных садовников в самом сердце Лондона.

Приглушенная палитра сада с нежными цветами в скандинавском стиле — этот тренд господствовал несколько последних лет. В этом году пастельной гамме бросила вызов более яркая и смелая. В одной цветочной композиции могут смешиваться оттенки красного: алый, бордовый, коралловый, бургундский, а также ярко-розовый, лиловый, огненно-оранжевый и медный.

Ощущение естественности и близости к природе — еще одна тенденция выставки предыдущих лет. Цветочные композиции с ароматом диких цветов и трав представлены и в этом году. Главную роль на шоу в Челси играют сады, в которых дизайнеры воссоздают уголки настоящего леса.

Монохромный сад с оттенками зеленого не сдает позиций. Но когда в зеленую палитру добавляют контрастные красные, оранжевые или красно-коричневые акценты, сад выглядит эффектнее.

Оранжевый цвет саду можно придать с помощью гравилата. 2017 год стал триумфальным для этого растения. Используемые в саду материалы оттенков ржавчины, меди и бронзы сочетаются с цветами в оранжевой гамме. Именно оранжевый гравилат растет на фоне перголы в саду City Living, созданном дизайнером Кейт Гулд (Kate Gould). Он и стал победителем в категории Fresh Garden.

Много красивых фотографий с названиями модных цветов, которыми вы сможете украсить свой участок если не в этом, так в следующем году, смотрите ЗДЕСЬ.

Наверх