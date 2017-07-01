Уроки Chelsea Flower Show: модные цветы 2017 года

Международное цветочное шоу Chelsea Flower Show является одним из крупнейших событий в Лондоне. Здесь можно купить растения, семена, насладится видами ослепительных букетов и получить советы профессиональных садовников в самом сердце Лондона.

Приглушенная палитра сада с нежными цветами в скандинавском стиле — этот тренд господствовал несколько последних лет. В этом году пастельной гамме бросила вызов более яркая и смелая. В одной цветочной композиции могут смешиваться оттенки красного: алый, бордовый, коралловый, бургундский, а также ярко-розовый, лиловый, огненно-оранжевый и медный.

Ощущение естественности и близости к природе — еще одна тенденция выставки предыдущих лет. Цветочные композиции с ароматом диких цветов и трав представлены и в этом году. Главную роль на шоу в Челси играют сады, в которых дизайнеры воссоздают уголки настоящего леса.

Монохромный сад с оттенками зеленого не сдает позиций. Но когда в зеленую палитру добавляют контрастные красные, оранжевые или красно-коричневые акценты, сад выглядит эффектнее.

Оранжевый цвет саду можно придать с помощью гравилата. 2017 год стал триумфальным для этого растения. Используемые в саду материалы оттенков ржавчины, меди и бронзы сочетаются с цветами в оранжевой гамме. Именно оранжевый гравилат растет на фоне перголы в саду City Living, созданном дизайнером Кейт Гулд (Kate Gould). Он и стал победителем в категории Fresh Garden.

Много красивых фотографий с названиями модных цветов, которыми вы сможете украсить свой участок если не в этом, так в следующем году, смотрите ЗДЕСЬ.