Случай с матерью и ребенком в Lido: пока посетители и работники наблюдали со стороны, на помощь бросились солдаты НАТО

Портал отмечает, что такие случаи нельзя обобщать и среди людей, вне зависимости от того, кто они, есть тысячи, готовых помочь в любую минуту.

Портал приводит сообщение женщины целиком:

«С ребенком на руках стояла у кассы Лидо в Адажи. Радуясь выбору обеда, малыш начал вертеться на руках. Во вторую руку хотела взять поднос и отнести к столу. Думала, что же упадет первым от возможного удара маленькой ножки... стакан кефира, или тот, что с морковным соком? Четверо работников и посетители заведения с энтузиазмом наблюдали за моими усилиями унести ребенка и поднос одновременно. Получится, или нет? Интересно же! Как же было здорово, когда поднялся целый стол американских солдат, которые со словами «Please, let us help you, mam!» не только донесли мой поднос, но и принесли детское кресло, пошутили с малышом и даже поставили отдельный стул для моей сумочки. Чтобы нам всем удалось воспитать таких сердечных и чутких представителей поколения!»