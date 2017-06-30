Фото: пять хуторов под камышовыми крышами на Сааремаа

Три дома в Орлином гнезде

Фото: www.kv.ee

На солнечном хуторе под названием Kotkapesa три строения: дом с террасой, гостевой дом с сауной и сарай. Оба дома построены вручную из толстых бревен и предназначены для круглогодичного проживания. Участок не перегружен растительностью, однако там имеются деревья и ягодные кустарники. Да и грибной лес рядом.

Хутор продается за 119 000 евро. Подробности на странице KV.ee.

Отличный хутор на берегу моря

Фото: www.kv.ee

В деревне Кырквере находится живописный хутор, со двора которого открывается вид на остров Муху. В комплекс входят: жилая рига, амбар, сауна и сарай. Хутор построен почти сотню лет назад и полностью реновирован в 2005 году.

Хутор продается за 450 000 евро. Подробности на странице KV.ee.

Колоритный хутор на Муху

Фото: www.kv.ee

Этот хуторской дом под камышовой крышей украшен разноцветными орнаментами и яркими деталями. Рядом с построенным собственноручно из высушенных бревен домом находится сауна. Оба строения двухэтажные.

Хутор продается за 155 000 евро. Подробности на странице KV.ee.

Такой хутор-хутор

Фото: www.kv.ee

Этот полностью реновированный в 2003 году жилой комплекс можно с успехом использовать как туристический объект или место для ночлега. Жить в нем можно круглогодично. На территории имеются: главный дом, гараж, садовый домик, финская и русская бани и четыре жилые домика.

Хутор продают за 209 000 евро. Подробности на странице KV.ee.

Хутор для любителей уединения

Фото: www.kv.ee

Эксклюзивное место расположения этого хутора подойдет любителям тишины и спокойствия. Он находится на островке Кыйнасту, и добраться туда можно только по воде. Морское побережье, лес, луга... Красота!

Хутор продается за 305 000 евро. Подробности - на странице KV.ee.