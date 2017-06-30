Галерея и видео: в Таллинне состоялось открытие Молодежного праздника песни и танца

Сегодня прошло первое из трех представлений - остальные пройдут завтра в 13.00 и 19.00.

В основу праздника танца легла красивая легенда "На рассвете и в сумерках", рассказывающая о вечных ценностях и о том, почему важно их беречь. Роли Рассвета и Сумерек исполняют Дженнифер Мариссе Коэн и Яагуп Туйск, а роль Старца — известный эстонский певец Иво Линна, пишет портал Rus.err.

Участников и зрителей поприветствовал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. По его словам, в центре молодежного праздника в этому году - связь со своей страной, культурой и предыдущими поколениями. "Праздники песни и танца - очень эстонские, очень красивые мероприятия, даже в дождь, они показывают силу нашей связи со своей страной, традициями и прошлым", - сказал Ратас.

Песенная часть молодежного праздника состоится в воскресенье, 2 июля. В ней примут участие около 25 000 детей и подростков.