Галерея и видео: в Таллинне состоялось открытие Молодежного праздника песни и танца

Сегодня, на стадионе «Калев» в 19 часов состоялось открытие XII Молодежного праздника танца, в котором приняли участие около 8 500 молодых танцоров и гимнастов в возрасте от 7 до 19 лет.
Сегодня прошло первое из трех представлений - остальные пройдут завтра в 13.00 и 19.00.
В основу праздника танца легла красивая легенда "На рассвете и в сумерках", рассказывающая о вечных ценностях и о том, почему важно их беречь. Роли Рассвета и Сумерек исполняют Дженнифер Мариссе Коэн и Яагуп Туйск, а роль Старца — известный эстонский певец Иво Линна, пишет портал Rus.err.
Участников и зрителей поприветствовал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. По его словам, в центре молодежного праздника в этому году - связь со своей страной, культурой и предыдущими поколениями. "Праздники песни и танца - очень эстонские, очень красивые мероприятия, даже в дождь, они показывают силу нашей связи со своей страной, традициями и прошлым", - сказал Ратас.
Песенная часть молодежного праздника состоится в воскресенье, 2 июля. В ней примут участие около 25 000 детей и подростков.