Не испугались погоды: участники Молодежного праздника песни и танца устроили спонтанное мероприятие на площади Вабадузе
1 июля 2017 г., 13:38
Участники Молодежного праздника песни и танца, которые должны были сегодня днем выступить на стадионе "Калев", решили станцевать на площади Вабадузе, поскольку намеченное на 13.00 представление было отменено из-за плохой погоды.
К настоящему моменту в мероприятии планируют принять участие около тысячи человек. Участникам добровольного танцевального представления рекомендуют одеться потеплее, а также прихватить с собой хорошее настроение и друзей.
Postimees будет вести прямую трансляцию с площади Вабадузе. Начало в 14.00.
На месте присутствуют сотрудники полиции, спасатели и медики.