Не испугались погоды: участники Молодежного праздника песни и танца устроили спонтанное мероприятие на площади Вабадузе

К настоящему моменту в мероприятии планируют принять участие около тысячи человек. Участникам добровольного танцевального представления рекомендуют одеться потеплее, а также прихватить с собой хорошее настроение и друзей.

Postimees будет вести прямую трансляцию с площади Вабадузе. Начало в 14.00.

На месте присутствуют сотрудники полиции, спасатели и медики.