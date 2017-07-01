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Не испугались погоды: участники Молодежного праздника песни и танца устроили спонтанное мероприятие на площади Вабадузе

Rus.Postimees.ee
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Участники Молодежного праздника песни и танца, которые должны были сегодня днем выступить на стадионе "Калев", решили станцевать на площади Вабадузе, поскольку намеченное на 13.00 представление было отменено из-за плохой погоды.

К настоящему моменту в мероприятии планируют принять участие около тысячи человек. Участникам добровольного танцевального представления рекомендуют одеться потеплее, а также прихватить с собой хорошее настроение и друзей.

Postimees будет вести прямую трансляцию с площади Вабадузе. Начало в 14.00.

На месте присутствуют сотрудники полиции, спасатели и медики.

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