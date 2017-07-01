Хорошая новость для людей младше 15 лет, которые хотят подработать летом

Работодатель должен получить согласие родителя и ввести данные в регистр трудовой занятости за десять дней до того, как ребенок приступит к работе, сообщает портал Rus.err.ee.

"Работодатель перед тем, как взять на работу молодого человека, которому не исполнилось 15 лет, должен сделать регистрацию в рабочем регистре. Однако он должен знать, что регистрацию нужно делать за 10 рабочих дней перед тем, как молодой работник приступит к работе", – сказала заместитель генерального директора по надзору рабочих отношений и праву Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу службе новостей "Радио 4".