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Хорошая новость для людей младше 15 лет, которые хотят подработать летом

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения к Закону о трудовом договоре, согласно которым больше не требуется ходатайствовать о получении от Инспекции труда отдельного разрешения на прием на работу лица младше 15 лет.

Работодатель должен получить согласие родителя и ввести данные в регистр трудовой занятости за десять дней до того, как ребенок приступит к работе, сообщает портал Rus.err.ee.

"Работодатель перед тем, как взять на работу молодого человека, которому не исполнилось 15 лет, должен сделать регистрацию в рабочем регистре. Однако он должен знать, что регистрацию нужно делать за 10 рабочих дней перед тем, как молодой работник приступит к работе", – сказала заместитель генерального директора по надзору рабочих отношений и праву Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу службе новостей "Радио 4".

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