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Убытки Maxima в Эстонии выросли почти в пять раз

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Убытки сети магазинов Maxima в Эстонии в прошлом году выросли в 4,7 раз до 11,6 миллиона евро. В 2015 году убытки составили 2,5 миллиона евро.

«Причиной негативного результата стало продолжающееся обновление политики в отношении недвижимости – произошла переоценка стоимости недвижимости и ее амортизации. Результат торговой деятельности был позитивным и, по сравнению с прошлым годом, прибыль выросла в 1,5 раз», - говорится в годовом отчете предприятия, который цитирует портал Majandus24.

Оборот Maxima в прошлом году составил в Эстонии 445 миллионов евро, а брутто-доход вырос на 64 процента до 18 миллионов евро.

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