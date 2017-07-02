Убытки Maxima в Эстонии выросли почти в пять раз

«Причиной негативного результата стало продолжающееся обновление политики в отношении недвижимости – произошла переоценка стоимости недвижимости и ее амортизации. Результат торговой деятельности был позитивным и, по сравнению с прошлым годом, прибыль выросла в 1,5 раз», - говорится в годовом отчете предприятия, который цитирует портал Majandus24.

Оборот Maxima в прошлом году составил в Эстонии 445 миллионов евро, а брутто-доход вырос на 64 процента до 18 миллионов евро.