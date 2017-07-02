Португалия победила Мексику и выиграла бронзу Кубка конфедераций
2 июля 2017 г., 20:32
Сборная Португалии по футболу стала обладателем бронзы Кубка конфедераций-2017.
В матче за третье место турнира португальцы одержали победу над национальной командой Мексики - 2:1. Основное время завершилось вничью, победитель определился в овертайме, сообщает Интерфакс.
Португалия отыгралась на 90-й минуте – Пепе поразил ворота соперника после подачи с правого фланга.
На 105-й минуте пенальти реализовал Адриен Силва, благодаря чему сборная Португалии вышла вперед.
Кроме того, на 16-й минуте у португальцев также был шанс отличиться с пенальти, но не смогли его реализовать: удар Андре Силвы отразил мексиканский вратарь Гильермо Очоа.