Португалия победила Мексику и выиграла бронзу Кубка конфедераций

В матче за третье место турнира португальцы одержали победу над национальной командой Мексики - 2:1. Основное время завершилось вничью, победитель определился в овертайме, сообщает Интерфакс.

На 55-й минуте состоялся автогол защитника португальской сборной Луиша Нету. Мяч от него влетел в ворота после подачи мексиканца Хавьера Эрнандеса с левого фланга.

Португалия отыгралась на 90-й минуте – Пепе поразил ворота соперника после подачи с правого фланга.

На 105-й минуте пенальти реализовал Адриен Силва, благодаря чему сборная Португалии вышла вперед.

Кроме того, на 16-й минуте у португальцев также был шанс отличиться с пенальти, но не смогли его реализовать: удар Андре Силвы отразил мексиканский вратарь Гильермо Очоа.