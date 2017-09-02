Пять интерьерных трендов, которые помешают вам продать квартиру

Мы перечислим пять трендов, которые сами по себе очень красивые и стильные, но нравятся далеко не всем, особенно если вы собираетесь продавать или сдавать квартиру.

1. Цветные стены

По мнению дизайнеров, квартиру, стены в которой покрашены в нейтральные цвета, продать гораздо легче, справедливо считает HouseBeautiful. Также советуют избегать заказа кухонной мебели ярких цветов, на нее найдется немного охотников.

Фото: www.flickr.com

2. Угольно-черная или серая мебель

Конечно, черная или серая мебель может произвести впечатление, но большинству людей нравится гораздо более светлая мебель. К тому же на фотографиях серая мебель не выглядит эффектно, а потенциальные покупатели часто принимают решение сразу после просмотра объявления в интернете.

3. Абсолютно белый интерьер

Хотя покупателям нравится все светлое, абсолютно белый интерьер восторга, как правило, у них не вызывает. Для продажи такой квартиры дизайнеры советуют включить в белый интерьер яркие детали. Говорят, помогает.

Фото: www.flickr.com

4. Кафельная плитка с рисунком

Сейчас в моде плитка с рисунком для ванных и кухонь. Конечно, с такой плиткой помещения выглядят привлекательно, но мода быстротечна, и такая плитка рано или поздно выйдет из моды. Сами знаете, что смена кафеля - процесс достаточно трудоемкий. Может, стоит оставить нейтральный кафель, который тоже может выглядеть современно и стильно.

5. Цитаты на стене

Вдохновляющие вас цитаты могут совсем не соответствоать внутреннему миру вашего покупателя. Поэтому стоит удалить со стен наклейки с цитатами, а на стены повесить картины или фотографии, более понятные большинству людей.