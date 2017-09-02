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В Таллинне поймали не вернувшегося в тюрьму заключенного

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Justiitsministeerium

Сегодня работники Таллиннской тюрьмы в сотрудничестве с полицейскими задержали заключенного тюрьмы открытого типа Сергея Мальцева, который ушел из тюрьмы и не вернулся обратно в назначенный срок 31 августа.

40-летнего Мальцева задержали сегодня после обеда на Палдиском шоссе в Таллинне. Начато уголовное производство по статье об уклонении от наказания. Мужчине грозит до года тюрьмы.

Мальцев отбывает наказание за преступления против собственности.

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