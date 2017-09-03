Сравнение цен: в новом магазине Alko1000 можно купить продукты гораздо дешевле, чем в других магазинах Эстонии?

В последний день августа в Тарту на улице Техника открыл свои двери сверхдешевый магазин Alko1000, который сразу же привлек к себе массу покупателей.
Член правления компании A1M OÜ, которой принадлежит дешевая торговая сеть Alko1000, Эйнар Виснапуу сказал Tartu Postimees, что более низкие цены на товар получаются, поскольку у них наценка меньше, чем в других магазинах.
Чтобы узнать, какие товары и насколько дешевле в сравнении с другими магазинами, Tartu Postimees составил список продуктов и сравнил на них цены в магазинах Alko 1000, Rimi, Selver, Maxima и Maksimarket.
В списке находятся продукты, которые покупатели приобретают еженедельно. Поскольку новый магазин делает особый упор и на алкоголь, в список включены пиво и водка.
Для сравнения цен попробовали взять продукты, которые можно найти во всех магазинах. В случае, если в каком-то магазине нет товара конкретной марки, смотрели цену самого дешевого товара. Например, так получилось с томатным соком и куриными яйцами. Стоит отметить, что для сравнения брали оригинальную цену и не учитывали скидки.
Иногда отличается количество товара. Например, везде для сравнения была взята цена на упаковку туалетной бумаги с восемью рулонами, но в Alko 1000 есть только упаковка бумаги с 10 рулонами. Разница есть и в сушеных абрикосах — от 300 до 500 гр.
Смотрите, как отличаются цены в пяти магазинах:
|Товап
|Alko 1000
|Rimi
|Selver
|Maxima
|Maksi-market
|Заметки
|Пиво A.Le Coq Premium в банке 0,5 л
|1,1
|1,39
|1.29
|1.19
|1.39
|Самое дешевое пиво 0,5 л
|0,58
|0,99
|0,99
|0,89
|1.09
|Водка Viru valge 0,5 лl
|7,99
|10.29
|9.59
|9.59
|8.59
|Самая дешевая водка 0,5 л и 40 vol
6,36 (Valge viin)
6,59 (Beloff)
|6.89 (Laua viin)
|6.49 (Viin poolik)
|6.59 (Ehe viin)
|Кофе Löfbergs Lila 500 г
|3,6
|4,69
|4,89
|4,59
|5,19
|Туалетная бумага 8 или 10 рулонов
2,57
2,59
|2,59
|2,54
|2,29
|Alko 1000 - 10 рулонов, в остальных - 8.
|Зубная паста Colgate 75 мл
|1,18
|1,99
|1,99
|1,95
|1,95
|Томатный сок 1 л
|0,53
|0,59
|0,79
|0,59
|0,69
|Выбран самый дешевый
|Рапсовое масло Olivia 1 л
|1,64
|1,99
|1,99
|2,09
|1,95
|Макароны Tartu Mill 500 г
|0,53
|0,69
|0,65
|0,66
|0,72
|Мука Kalew 1 кг
|0,53
|0,59
|0,65
|0,65
|0,69
|Чипсы Estrella 200 г
|1,32
|1,99
|1,99
|1,95
|1,99
|Жареная капуста в банке Salvest 900 г
|2,04
|2,39
|2,59
|2,34
|2,69
|Селянка в банке Salvest 530 г
|2,84
|2,39
|3,69
|2,79
|2,89
|Куриные яйца 10 шт
|0,89
|0,89
|1,29
|0,95
|0,87
|Выбраны самые дешевые
|Булка из нескольких видов зерновых культур Leibur 470 г
|0,81
|0,82
|0,99
|0,80
|0,93
|Сушеные абрикосы 300-500 г
|2,67 (500 г)
2,99 (400 г)
|5,49 (300 г)
|3,49 (300 г)
|5,99 (300 г)
|Консервы для котов 415 г
|0,38
|0,5
|0,79
|0,69
|0,75
|Общая сумма
|37,56
|44,36
|49,14
|44,24
|47,25