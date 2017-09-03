Сравнение цен: в новом магазине Alko1000 можно купить продукты гораздо дешевле, чем в других магазинах Эстонии?

Член правления компании A1M OÜ, которой принадлежит дешевая торговая сеть Alko1000, Эйнар Виснапуу сказал Tartu Postimees, что более низкие цены на товар получаются, поскольку у них наценка меньше, чем в других магазинах.

Чтобы узнать, какие товары и насколько дешевле в сравнении с другими магазинами, Tartu Postimees составил список продуктов и сравнил на них цены в магазинах Alko 1000, Rimi, Selver, Maxima и Maksimarket.

В списке находятся продукты, которые покупатели приобретают еженедельно. Поскольку новый магазин делает особый упор и на алкоголь, в список включены пиво и водка.

Для сравнения цен попробовали взять продукты, которые можно найти во всех магазинах. В случае, если в каком-то магазине нет товара конкретной марки, смотрели цену самого дешевого товара. Например, так получилось с томатным соком и куриными яйцами. Стоит отметить, что для сравнения брали оригинальную цену и не учитывали скидки.

Иногда отличается количество товара. Например, везде для сравнения была взята цена на упаковку туалетной бумаги с восемью рулонами, но в Alko 1000 есть только упаковка бумаги с 10 рулонами. Разница есть и в сушеных абрикосах — от 300 до 500 гр.

Смотрите, как отличаются цены в пяти магазинах: