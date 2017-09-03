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Сравнение цен: в новом магазине Alko1000 можно купить продукты гораздо дешевле, чем в других магазинах Эстонии?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Margus Ansu / Postimees

В последний день августа в Тарту на улице Техника открыл свои двери сверхдешевый магазин Alko1000, который сразу же привлек к себе массу покупателей.

Член правления компании A1M OÜ, которой принадлежит дешевая торговая сеть Alko1000, Эйнар Виснапуу сказал Tartu Postimees, что более низкие цены на товар получаются, поскольку у них наценка меньше, чем в других магазинах.

Чтобы узнать, какие товары и насколько дешевле в сравнении с другими магазинами, Tartu Postimees составил список продуктов и сравнил на них цены в магазинах Alko 1000, Rimi, Selver, Maxima и Maksimarket.

В списке находятся продукты, которые покупатели приобретают еженедельно. Поскольку новый магазин делает особый упор и на алкоголь, в список включены пиво и водка.

Для сравнения цен попробовали взять продукты, которые можно найти во всех магазинах. В случае, если в каком-то магазине нет товара конкретной марки, смотрели цену самого дешевого товара. Например, так получилось с томатным соком и куриными яйцами. Стоит отметить, что для сравнения брали оригинальную цену и не учитывали скидки.

Иногда отличается количество товара. Например, везде для сравнения была взята цена на упаковку туалетной бумаги с восемью рулонами, но в Alko 1000 есть только упаковка бумаги с 10 рулонами. Разница есть и в сушеных абрикосах — от 300 до 500 гр.

Смотрите, как отличаются цены в пяти магазинах:

ТовапAlko  1000RimiSelverMaximaMaksi-marketЗаметки
Пиво A.Le Coq Premium в банке 0,5 л1,11,391.291.191.39
Самое дешевое пиво 0,5 л0,580,990,990,891.09
Водка Viru valge 0,5 лl7,9910.299.599.598.59
Самая дешевая водка 0,5 л и 40 vol

6,36 (Valge viin)

6,59 (Beloff)

6.89 (Laua viin)6.49 (Viin poolik)6.59 (Ehe viin)
Кофе Löfbergs Lila 500 г3,64,694,894,595,19
Туалетная бумага 8 или 10 рулонов

2,57

2,59

2,592,542,29Alko 1000 - 10 рулонов, в остальных - 8.
Зубная паста Colgate 75 мл1,181,991,991,951,95
Томатный сок 1 л0,530,590,790,590,69Выбран самый дешевый
Рапсовое масло Olivia 1 л1,641,991,992,091,95
Макароны Tartu Mill 500 г0,530,690,650,660,72
Мука Kalew 1 кг0,530,590,650,650,69
Чипсы Estrella 200 г1,321,991,991,951,99
Жареная капуста в банке Salvest 900 г2,042,392,592,342,69
Селянка в банке Salvest 530 г2,842,393,692,792,89
Куриные яйца 10 шт0,890,891,290,950,87Выбраны самые дешевые
Булка из нескольких видов зерновых культур Leibur 470 г0,810,820,990,800,93
Сушеные абрикосы 300-500 г2,67 (500 г)

2,99 (400 г)

5,49 (300 г)3,49 (300 г)5,99 (300 г)
Консервы для котов 415 г0,380,50,790,690,75
Общая сумма37,5644,3649,1444,2447,25
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