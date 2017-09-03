Эстонские писатели предлагают установить в Таллинне памятник Сергею Довлатову

С 1972-1975 Довлатов жил в Таллинне, где работал в газете «Советская Эстония». Андрей Хвостов отмечает, что именно в Эстонии Довлатов встал на путь профессионального писателя. Впечатления от журналистского опыта в «Советской Эстонии» легли в основу сюжетов сборника новелл «Компромисс».

«"Комромисс", пожалуй, можно назвать одним из самых ярких произведений как в русской, так и в эстонской литературе, описывающих абсурд советской действительности. Книги Довлатова отлично переведены на эстонский язык. Несомненно, творчество писателя одинаково любимо как среди эстонских, так и среди русских читателей», - объясняет Хвостов значимость Довлатова для обеих культур. «Кроме того, Довлатов продолжает оказывать влияние на обе культуры и сегодня: два года назад вышел российский фильм "Конец прекрасной эпохи", рассказывающий именно об эстонском периоде Довлатова. Съемки фильма проходили в разных городах Эстонии», - добавил Хвостов.

По мнению эстонского писателя, памятник Довлатову мог бы стать символом тесных связей двух культур. Идею Хвостова поддержали и другие писатели Эстонии из рядов социал-демократов: Карл Мартин Синиярв, Майму Берг и Кадри Кыусаар. Официальное обращение Таллиннскому городскому собранию будет передано на ближайшем заседании.