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Кошмар на улице в Ласнамяэ: неизвестный тяжело ранил ножом молодую женщину

Rus.Postimees.ee
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Нож. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

В воскресенье в Таллинне на молодую женщину напал неизвестный с ножом. По предварительным данным, жертва получила тяжелые повреждения, сообщает Postimees.

Нападение произошло ранним утром в воскресенье в районе Ласнамяэ на улице Линнамяэ. На возвращавшуюся из увеселительного заведения 28-летнюю женщину напал неизвестный и ударил ее острым предметом. Скорая увезла молодую женщину в больницу, сообщили в Пыхьяской префектуре.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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