Кошмар на улице в Ласнамяэ: неизвестный тяжело ранил ножом молодую женщину

Нападение произошло ранним утром в воскресенье в районе Ласнамяэ на улице Линнамяэ. На возвращавшуюся из увеселительного заведения 28-летнюю женщину напал неизвестный и ударил ее острым предметом. Скорая увезла молодую женщину в больницу, сообщили в Пыхьяской префектуре.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.