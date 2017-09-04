Кошмар на улице в Ласнамяэ: неизвестный тяжело ранил ножом молодую женщину
4 сентября 2017 г., 18:04
В воскресенье в Таллинне на молодую женщину напал неизвестный с ножом. По предварительным данным, жертва получила тяжелые повреждения, сообщает Postimees.
Нападение произошло ранним утром в воскресенье в районе Ласнамяэ на улице Линнамяэ. На возвращавшуюся из увеселительного заведения 28-летнюю женщину напал неизвестный и ударил ее острым предметом. Скорая увезла молодую женщину в больницу, сообщили в Пыхьяской префектуре.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.