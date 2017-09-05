Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос на 20 процентов

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что август для столичного аэропорта стал третьим по счету месяцем, когда были превышены все предшествующие рекордные показатели пассажиропотока. В течение восьми месяцев через Таллиннский аэропорт прошло на четверть миллиона пассажиров больше, чем за тот же период прошлого года, средний прирост численности достиг 17 процентов.

По словам менеджера аэропорта по сбыту Ээро Пяргмяэ, успехи в экономике отражаются и в росте численности авиапассажиров. «В этом году заметно восстановилось количество отпускников, кроме того, по прогнозам, новых рекордов численности пассажиров можно ожидать в сентябре в связи с поездками бизнесменов, участвующих в мероприятиях в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС», - сказал Пяргмяэ.

«Начатый в конце июня в Эстонии углубленный предполетный контроль безопасности пассажиров успешно работает, однако в сентябре в связи с ростом численности пассажиров очереди на регистрацию полетов в часы пик могут вырасти», - отметил Пяргмяэ, рекомендуя пассажирам на всякий случай приезжать в аэропорт за пару часов до вылета.

Рост численности авиапассажиров по-прежнему связан с ростом числа предлагаемых мест в самолетах регулярных линий, которое в сравнении с прошлым годом выросло на 21 процент. Количество пассажиров регулярных авиалиний в августе выросло на 19 процентов, средняя заполняемость самолетов увеличилась до 75 процентов. В августе из Таллинна самолеты летали в 37 аэропортов мира, в числе только что открытых линий — прямые авиарейсы шесть раз в неделю компании Nordica по маршруту Таллинн - Гётеборг.

Чаще всего из Таллинна летают в узловые аэропорты — Франкфурт, Хельсинки и Ригу. В сравнении с прошлым годом благодаря добавившимся полетам более чем в два раза выросла численность пассажиров на линии Таллинн - Варшава.

Среди наиболее популярных маршрутов чартерных авиарейсов — полеты на курорты в Болгарию, Турцию и Грецию.