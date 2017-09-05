Негодующий читатель: а что, в Ласнамяэ ломбарды могут принимать вещи без лишних вопросов?

«Вечер добрый! Некоторое время назад добрался до дома после работы. Когда выходил на автобусной остановке, то обратил внимание на бегущую строку, установленную над входом в ломбард, - начал свой рассказ читатель. - Я довольно редко езжу домой этим маршрутом, поэтому не обращал внимание на это табло раньше. А тут яркими красными буквами потенциальным клиентам сообщалось, что они дают быстры деньги без лишних вопросов. Мне это показалось странным, так как я помню, что сдать вещь в ломбард без предъявления документов невозможно».

Бегущая строка над входом в ломбард./ Фото читателя

По мнению Василия, ни для кого не секрет, что довольно большая часть представленного в ломбардах товара - сомнительного происхождения. «Я из любопытства постоял у ломбарда около получаса. За это время мной были замечены личности наркоманской наружности, которые привезли туда велосипеды. Интересно, а существует ли надзор за подобными заведениями? Наведывается ли полиция в ломбарды? Также интересно, что грозит работникам ломбарда в случае скупки краденых вещей» - поинтересовался читатель.

На вопросы читателя ответил руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Тоомас Еврсон:

Пыхьяская префектура проводит рейды в ломбарды с превентивными целями. Мы заранее оцениваем на основании имеющейся информации места, где могут продаваться вещи, полученные преступным путем, в том числе это могут и ломбарды. Например, в ходе одного проведенного в прошлом году рейда при проверке 600 вещей обнаружилось 2-3 украденных вещи.

Неоднократно мы должны были напоминать сотрудникам ломбардов, которые занимаются приемом вещей, что, согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, они обязаны не только установить личность человека, а также провести дополнительную проверку, если возникнет подозрение, что человек предъявляет не принадлежащий ему документ, а также спрашивать адрес места жительства, место работы и сферу деятельности.

Многие сотрудники ломбардов этого не знали. Напоминаем также и то, что найденную чужую вещь также нельзя пытаться продать или сдать в ломбард, находки следует передавать полиции. Сотрудник ломбарда должен убедиться в рамках своих возможностей, что вещь им желает продать/сдать ее законный владелец.

О своих подозрениях, касающихся нарушений работы ломбардов, следует обязательно сообщать полиции. Для этого достаточно перейти по этой ссылке - https://www.politsei.ee/et/teenused/vihjetelefonid-ja-meiliaadressid.dot.

Хочу поблагодарить тех представителей магазинов антиквариата и ломбардов, которые ответственно относятся к своей работе и сообщают нам о вызвавших подозрение вещах. В нашей практике были случаи, когда таким образом были не только обнаружены украденные вещи, но и установлены лица, стоявшие за этими правонарушениями.