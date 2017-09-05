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В Нымме возродили историческое здание сталинского времени

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Raepress

Здание на улице Валдеку, в котором много лет работала школа, пустовало с 2010 года.

Cегодня на улице Валдеку, 13 состоялось открытие Ныммеского дома - реконструированного здания бывшей школы, в котором расположатся районная управа и другие учреждения и организации района. Здесь жители Нымме смогут получить практически все предоставляемые местным самоуправлением услуги, для чего раньше им приходилось мотаться из одного конца района в другой.

Здесь же будут предоставляться возможности разнообразного проведения досуга, поскольку здание располагает спортзалом, помещениями для занятий по интересам, актовым залом.

Фото: Raepress.

Здание школы было построено в пятидесятые годы прошлого века. При реконструкции были сохранены характерные для того времени детали и украшения фасада. Здание также обзавелось стилизованной пристройкой. Школа прекратила занятия в этом здании в 2010 году, после чего оно несколько лет пустовало. Реконструкция без учета налога с оборота обошлась в три миллиона евро.

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