В Нымме возродили историческое здание сталинского времени

Cегодня на улице Валдеку, 13 состоялось открытие Ныммеского дома - реконструированного здания бывшей школы, в котором расположатся районная управа и другие учреждения и организации района. Здесь жители Нымме смогут получить практически все предоставляемые местным самоуправлением услуги, для чего раньше им приходилось мотаться из одного конца района в другой.

Здесь же будут предоставляться возможности разнообразного проведения досуга, поскольку здание располагает спортзалом, помещениями для занятий по интересам, актовым залом.

Фото: Raepress.

Здание школы было построено в пятидесятые годы прошлого века. При реконструкции были сохранены характерные для того времени детали и украшения фасада. Здание также обзавелось стилизованной пристройкой. Школа прекратила занятия в этом здании в 2010 году, после чего оно несколько лет пустовало. Реконструкция без учета налога с оборота обошлась в три миллиона евро.