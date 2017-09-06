Фото: в Бразилии конфисковали самую крупную сумму наличных

Кадры спецоперации «Потерянное сокровище» продемонстрировал телеканал «Глобу». Правоохранительные органы уже подсчитали примерную сумму изъятой наличности — она составила чуть более десяти миллионов долларов. Обыск был организован после анонимного звонка. Начато расследование, сообщает "Эхо Москвы".

Стоит отметить, что Виейра Лима считается одним из политиков, наиболее близких к президенту Мишелу Темеру.