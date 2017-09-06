Банк Nordea повысил прогноз экономического роста Эстонии

По словам главного экономиста Nordea Тыну Пальма, перспективы эстонской экономики на следующие годы остаются преимущественно позитивными на фоне внешней среды, и в связи с предстоящим оживлением частного потребления существуют риски, связанные с более быстрым ростом, чем ожидалось.

Кульминационный момент, которым стал двукратный рост экспорта, уже миновал, и заказы на экспорт продолжают расти

Рост ВВП на 4,4% в первом квартале вместе со значительным ростом экспорта и вкладом, связанным с инвестициями, четко демонстрирует, что экономика начала широкомасштабное восстановление. При поддержке внешнего спроса и цен на экспорт доходы предприятий растут, и прибыль также вновь начала увеличиваться.

Рост (номинальный) объема экспорта товаров замедлился во 2-м квартале в годовом сравнении на 8% (1 квартал – 12%). При этом широкомасштабное увеличение объема эстонской промышленной продукции, которая зависит от экспорта, в 1-й половине этого года было самым быстрым в еврозоне (11,6%). На фоне восстановления рынков сырья и спроса на электроэнергию двузначные цифры, связанные с ростом, демонстрируют энергетическая и горная сферы промышленности.

«Высокое чувство уверенности среди предпринимателей совпадает с тенденциями в еврозоне. Чувство уверенности, преобладающее среди представителей различных отраслей промышленности в Эстонии, с начала года заметно окрепло, и в данный момент оно охватывает намного более позитивные, чем ранее, оценки, которые предприниматели дают ценам на экспорт, новым заказам, а также спросу на рабочую силу. Ожидания в плане производственных перспектив в июле и августе еще более повысились», – прокомментировал Пальм перспективы роста промышленности.

На фоне перспектив роста экспортных рынков инвестиции вновь начали стремительный рост

В то время как экспорт развивается по вполне ожидаемому сценарию, стремительный рост инвестиций совершенно очевидно превысил все ожидания. Помимо активизации инвестиций в инфраструктуру, рекордный рост связан с оживлением инвестиций в предприятия на фоне активизации экспортных рынков, включая в себя также отдельные крупные сделки в сфере промышленности и транспорта. «Рост инвестиций охватывает как частные, так и государственные предприятия, что позволяет на фоне недавно опубликованной статистики, подтверждающей существенный рост экономики во 2-м квартале, ожидать экономического роста, стремящегося к четырем процентным пунктам», – прокомментировал Пальм.

Общее размещение капитала внесло в 1-м полугодии текущего года в рост экономики в общей сложности около 3,8 процентных пункта. Для сравнения, частное потребление способствовало оживлению экономики всего на 0,9%.

По словам Пальма, внешний спрос, строительство жилых домов и крупномасштабные проекты в области инфраструктуры обеспечат положительные перспективы в области экспорта и инвестиций также и в будущем. «На фоне высокого чувства уверенности активизируются старые, а также начинаются совершенно новые инвестиционные проекты, в результате чего в будущем также следует ожидать скачкообразного роста инвестиций. Помимо реконструкции строений, также увеличился объем инвестиций в транспортные средства и в меньшей степени также в станки и оборудование», – сказал Пальм.