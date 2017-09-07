Nordica сообщила причины поломок самолетов

Руководитель по бизнес-развитию компании Свен Кукемелк обнародовал причины поломок самолетов. Выяснилось, что у каждого самолета возникли свои проблемы. У одной машины возникла поломка гидравлического насоса, у другого сломался датчик топлива, у третьего была выявлена неполадка в двигателе, а четвертый столкнулся со стаей птиц.

То, насколько серьезными были проблемы, объяснил исполнительный директор предприятия Magnetic MRO, занимающегося обслуживанием самолетов Nordica Ристо Мяэотс.

По его словам, у систем самолетов двойная или тройная защита, и в случае поломки одной системы запасная берет всю работу на себя: «Даже если примарная система работает нормально, Nordica не совершит взлет раньше, чем вторая и третья системы будут приведены в порядок».

В данных случаях, по словам Мяэотса, работали все системы, но во время проверки была обнаружена небольшая утечка: «Устранение этого заняло какое-то время, что и повлияло на вылет». Он объяснил, что подобные опоздания по понятным причинам злят пассажиров, но за всем этим стоит работа над обеспечением безопасности.

«Количество топлива в самолетах измеряется параллельно разными способами, чтобы обеспечить пилоту предоставление точной информации о баках», - сказал Мяэотс. Для исправления нынешней ошибки, по его словам, есть несколько возможностей, но Nordica решила полностью заменить датчики. Это, по словам руководителя предприятия, длилось дольше, чем то время, которое самолет должен был находиться на земле.

Действительно опасные поломки моторов в рейсовой авиации, по словам Мяэотса, происходят крайне редко.

«В данном случае не было ни остановки двигателя, ни опасности для пассажиров, но датчик показал большую, чем обычно вибрацию, поэтому для более точной проверки мотор было решено доставить в мастерскую», - сказал исполнительный директор. Для продолжения полетов двигатель на самолете Nordica был заменен.

Мяэотс отметил, что столкновения самолетов и птиц время от времени происходят, особенно в окрестностях аэропортов. И в Таллиннском аэропорту, где на берегу озера Юлемисте гнездятся пернатые. В этот раз все произошло с самолетом польской авиакомпании LOT Polish Airlines, а не с собственностью Nordica, и поскольку Magnetic MRO этот самолет не обслуживает, он не может прокомментировать этот случай.

По словам исполнительного директора, Nordica не делает компромиссов ни в обслуживании, ни в вопросах безопасности самолетов, всегда выбирается самый безопасный вариант, хотя в экономическом смысле дополнительные проверки влекут за собой дополнительные расходы: «Те дополнительные проверки, которые они просят проводить, не всегда обязательны, но демонстрирую профессионализм Nordica в обеспечении безопасности пассажиров».

Самолеты компании Ристо Мяэотс оценил, как лучшие, которые авиарынок предлагает предприятию на основании бизнес-плана. Magnetic MRO более десяти лет занимается обслуживанием авиакомпаний по всему миру.