Ядерное испытание в Северной Корее: ударная волна добралась и до Эстонии

Взрыв водородной бомбы на прошлых выходных в Северной Корее был такой силы, что, по данным США, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, за которым последовал и толчок магнитудой 4,1. Американские СМИ сообщили, что землетрясение сопровождалось и несколькими оползнями.

Вызванные бомбой толчки были настолько сильными, что проявились и в Эстонии. Продольным волнам, чтобы добраться с корейского полуострова, понадобилось чуть более 10 минут. Хотя для людей они остались незаметными, волны были достаточно сильными, чтобы их зафиксировали на эстонских сейсмологических станциях.

Сейсмолог эстонского геологического центра Хейди Соосалу говорит, что эстонские станции и раньше регистрировали волны от ядерных взрывов.

Благодаря современному оборудования, по словам Соосалу, ни одно государство не может тайно провести ядерные испытания — приборы способны вычислить и определить источник происхождения землетрясения — природные это причины или нет.

За последние годы ни одно государство, кроме Северной Кореи, не проводило ядерные испытания.