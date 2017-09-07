Чемпионат мира по тяжелой атлетике может пройти без участия россиян

Сообщается, что помимо сборной РФ, будут отстранены еще два лидера мировой тяжелой атлетики - команды Казахстана и Китая, а также сборные Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Все перечисленные сборные имели более трех положительных результатов при перепроверке допинг-образцов с Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). В сборной России было выявлено десять допинг-случаев.

Как ожидается, официально решение об отстранении указанных команд будет принято в конце сентября на внеочередном заседании исполнительного совета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Бухаресте. В отношении девяти сборных будут введены дисквалификации сроком до одного года с возможностью ее сокращения после чемпионата мира.

Напомним, что в 2016 году российских тяжелоатлетов не допустили до Игр в Рио-де-Жанейро.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) пока не получала никакой информации по возможному пропуску отечественными спортсменами чемпионата мира и считает данную информацию недостоверными слухами, которые распускают с целью раздуть скандал.

«Пока официальной информации от международной федерации мы не получали, узнали эту информацию из СМИ. Сейчас работает комиссия, которая должна доложить о результатах работы 30 сентября на исполкоме. Откуда эта информация появилась, нам пока неизвестно», - заявил агентству «Р-Спорт» помощник президента ФТАР по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров.

Глава ФТАР Максим Агапитов выразился более категорично.

«Кому-то интересно создать скандал, пустить эту информацию на ровном месте. Такие решения об отстранении принимает или исполком, или конгресс. Следующий исполком 30 сентября состоится, я являюсь членом исполкома и участвую в принятии решений. Никаких требований к нам никто не выдвигал по антидопингу, борьба с допингом у нас ведется, всех нарушивших антидопинговые правила мы отстранили. Какие дальше могут быть требования? Перестаньте поднимать много и выступать на соревнованиях?» - заявил Агапитов в интервью «Р-Спорт».