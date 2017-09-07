Стали известны подробности самоубийства солдата в Вируском пехотном батальоне

В среду служащие Вируского пехотного батальона были на полигоне в Сиргала, где отрабатывались упражнения по стрельбе. Это обычная часть военного обучения, в ходе которой отрабатывается стрельба во время движения в группе.

Ярмо (19) родом из Тартумаа, поступивший на службу два месяца назад в июле, выполнял упражнения в маленькой группе. Неожиданно для сослуживцев он вместе со служебным оружием удалился в кусты. Раздались два выстрела - солдат выстрелил себе в голову и скончался от полученных повреждений.

Для расследования случившегося Идаская префектура начала уголовное производство. Руководящая расследованием Вируская окружная прокуратура подтвердила, что это было самоубийство.

«Сейчас мы можем сказать о случившемся, что это не было результатом несчастного случая или чьего-то злого умысла», - сказала пресс-секретарь прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Как стало известно Postimees, Ярмо неоднократно посещал военного врача, но больше в связи с жалобами на физическое состояние.

Вчера в Силах обороны не стали давать уточняющих комментариев в связи с возбужденным уголовным делом. Силы обороны сообщили о произошедшем близким погибшего и выразили им свои соболезнования.

«Выражаю глубокие соболезнования близким военнослужащего. Произошедшее в высшей степени прискорбно. Мы ожидаем результаты расследования, которые, надеемся, дадут более точную информацию о случившемся», - сказал министр обороны Юри Луйк.

Сослуживцам погибшего оказывают психологическую помощь.