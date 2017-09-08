Возможно только в Эстонии: пьяный мужчина застрял в дупле

На месте происшествия выяснилось, что так оно и есть - употреблявший алкоголь мужчина и вправду застрял в дупле. Чтобы высвободить горе-Тарзана, спасателям пришлось выпилить бензопилой отверстие.

Мужчина был спасен, медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели отвели его домой.