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Возможно только в Эстонии: пьяный мужчина застрял в дупле

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Rus.Postimees.ee
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Толстое дерево. | ФОТО: Craig Robinson/PhanterMedia/Scanpix

Вчера, 7 сентября, в 16.28 центр тревоги получил сообщение о человеке, нуждающемся в помощи в деревне Нурме (волость Лихула). Согласно поступившей информации, мужчина залез в дупло дерева и не смог потом оттуда самостоятельно выбраться.

На месте происшествия выяснилось, что так оно и есть - употреблявший алкоголь мужчина и вправду застрял в дупле. Чтобы высвободить горе-Тарзана, спасателям пришлось выпилить бензопилой отверстие.

Мужчина был спасен, медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели отвели его домой.

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