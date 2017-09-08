Возможно только в Эстонии: пьяный мужчина застрял в дупле

Возможно только в Эстонии: пьяный мужчина застрял в дупле1
8 сентября 2017 г., 09:39
Вчера, 7 сентября, в 16.28 центр тревоги получил сообщение о человеке, нуждающемся в помощи в деревне Нурме (волость Лихула). Согласно поступившей информации, мужчина залез в дупло дерева и не смог потом оттуда самостоятельно выбраться.
На месте происшествия выяснилось, что так оно и есть - употреблявший алкоголь мужчина и вправду застрял в дупле. Чтобы высвободить горе-Тарзана, спасателям пришлось выпилить бензопилой отверстие.
Мужчина был спасен, медицинская помощь ему не понадобилась. Спасатели отвели его домой.