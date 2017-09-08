Фото: смотрите, как выглядит конкурент iPhone 8 от Huawei

На данный момент достоверно известно, что в Mate 10 будет установлен недавно представленный флагманский процессор Kirin 970. Также представители Huawei неоднократно намекали, что Mate 10 получит безрамочный дисплей. Эта информация подтвердилась новыми «живыми» фотографиями смартфона, пишет 4pda.ru.

На фото выше видно, что у Huawei Mate 10 будет вытянутый дисплей с минимальными рамками по бокам и небольшими — сверху и снизу. При этом китайский производитель решил не делать углы экрана закругленными.

На других снимках отдельно показана передняя панель будущего смартфона.

Презентация Huawei Mate 10 запланирована на 16 октября.