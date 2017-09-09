Глава ФИФА призвал народы мира посетить Россию во время ЧМ-2018

В субботу в Москве на официальной церемонии был дан старт кубка чемпионата мира по странам мира. Трофей посетит более 50 стран, а больше всего остановок сделает в России, пишет Newsru.com.

За 123 дня кубок преодолеет 26 тысяч километров и побывает в 24 городах Российской Федерации. В торжественной церемонии в "Лужниках" приняли участие президент РФ Владимир Путин, Инфантино, а также чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

"Мое сообщение сегодня очень простое и ясное: народу России я хочу сказать - наслаждайтесь и празднуйте сначала тур, а потом и сам чемпионат. А другим народам мира я хочу сказать: приезжайте в Россию! Совершенно прекрасно находиться на стадионе, который не только имеет прекрасную историю, но и будущее. Через год здесь станет известен чемпион мира. На этом самом месте Кубок чемпионата мира будет вручен новому чемпиону", - сказал Инфантино.

"Кубок чемпионата мира - это самый известный спортивный символ, именно поэтому он уникальный. Но только победитель поднимет Кубок мира над своей головой и отпразднует. Поэтому сейчас мы начинаем тур, чтобы показать его России и всему миру. Мы расскажем всему миру о чемпионате мира в России. Россия и Москва могут гордиться таким замечательным стадионом. Уверен, благодаря всем нам турнир получится замечательным", - заключил глава ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Финал турнира будет проведен на стадионе "Лужники", реконструированном к предстоящему турниру.