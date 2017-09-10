Ученые Таллиннского университета: кухонные полотенца распространяют опасные бактерии

Опытным путем было установлено, что вне зависимости от периода использования полотенец, на них всегда можно найти различные бактерии, причем в большом количестве. Последнее может быть одной из причин резкого роста распространения сальмонеллеза в Эстонии в течение последних трех лет, пишет "МК-Эстония".

В ходе исследования сравнивали процесс возникновения бактерий и их количество, как на одноразовых бумажных полотенцах, так и на полотенцах из ткани до их использования, а на полотенцах из ткани после трех-, семи-, и 14-дневного периода использования в кухонной среде.

”На использованных текстильных полотенцах мы в двух случаях из девяти обнаружили наличие двух различных патогенов. Это были кампилобактерия, вызывающая диарею, и сальмонелла, которая является причиной сальмонеллеза. Наличие безопасных микробиологических организмов мы обнаружили и на так сказать чистых, т.е. еще не использовавшихся текстильных полотенцах. Бумажные полотенца оказались стерильными, ни одного микроорганизма с них изолировать не удалось”, - говорит Кайри Таммоя Коорт, руководитель направления биологии Института наук о природе и здоровье Таллиннского университета.

Исследование показывает, что для исключения возникновения патогенных бактерий текстильные полотенца необходимо менять после каждого использования.

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