Более трех миллионов домов и предприятий во Флориде остались без света из-за урагана "Ирма"

Еще несколько часов назад губернатор Флориды Рик Скотт оценивал количество обесточенных объектов в полтора миллиона. При этом руководитель компании Florida Power & Light Эрик Силоджи предположил, что "Ирма" оставит без света 9 миллионов жителей Флориды, пишет Newsru.com.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США между тем сообщает, что "Ирма" вызвала штормовой прилив воды высотой в 2,1 метра на побережье в районе города Нейплс. Подъем воды произошел крайне стремительно: эта отметка была достигнута всего за 90 минут.

Согласно оценкам экспертов, "Ирма" является самым мощным ураганом из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений. Во вторник он достиг пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах тогда составляла 82 метра в секунду.

В воскресенье, впрочем, метеорологи сообщили, что ураган ослаб до второй категории. Его эпицентр сейчас находится в 40 километрах к юго-востоку города Форт-Майерс.

Отметим, что накануне прогноз относительно "Ирмы" озвучил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Меня спрашивали, будет ли влияние этих циклонов ощущаться на территории нашей страны. Нет, конечно. Но здесь так необычно получилось, что вот такое "отношение", связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург (Сент-Питерсберг), и это будет действительно ужасный удар", - сказал специалист.

"Ирма" бушует в регионе Карибского бассейна с середины недели, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах в результате стихии погибли не менее 22 человек. На некоторых островах ураганом разрушило свыше 90% построек.