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Рывок на 308 мест: Кайа Канепи стала 110-ой ракеткой мира

Sports.ee
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ФОТО: JEWEL SAMAD/AFP/Scanpix

Благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США по теннису вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи добилась впечатляющего прогресса в рейтинге WTA.

В свежей версии рейтинга, опубликованной в понедельник, 11 сентября, 32-летняя Контавейт поднялась с 418-го на 110-е место, пишет rus.err.ee.

Такой прогресс обусловлен ее выступлением на US Open, где Канепи, стартовав с квалификации, дошла до четвертьфинала.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт опустилась с 30-го на 29-е место.

Возглавила мировой рейтинг испанка Гарбинье Мугуруса, которая до US Open была третьей ракеткой мира.

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