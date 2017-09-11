Рывок на 308 мест: Кайа Канепи стала 110-ой ракеткой мира
11 сентября 2017 г., 11:31
Благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате США по теннису вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи добилась впечатляющего прогресса в рейтинге WTA.
В свежей версии рейтинга, опубликованной в понедельник, 11 сентября, 32-летняя Контавейт поднялась с 418-го на 110-е место, пишет rus.err.ee.
Такой прогресс обусловлен ее выступлением на US Open, где Канепи, стартовав с квалификации, дошла до четвертьфинала.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт опустилась с 30-го на 29-е место.
Возглавила мировой рейтинг испанка Гарбинье Мугуруса, которая до US Open была третьей ракеткой мира.