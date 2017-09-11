Подозреваемый в убийстве «водитель с битой» оставлен под стражей

Окружной суд не удовлетворил иск прославившегося на всю Эстонию тем, что угрожал в ласнамяэской канаве водителю автомобиля битой, Урмаса Экнрооса (43) и оставил его под стражей, пишет ERR.

Полицейские Пыхьяской префектуры задержали подозреваемого в убийстве сожительницы Эйнрооса вечером 14 августа в Таллинне.

По словам окружного прокурора Натальи Мийльвеэ, вечером 13 августа возле одного из водоемов Харьюского уезда было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.