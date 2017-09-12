Анастасия Коваленко: парковка возле больниц и поликлиник должна стать бесплатной

«Мое увлечение мотогонками приводило меня не раз к врачам. В последний раз же, оставляя машину возле одной из таллиннских больниц, я задалась вопросом: а правильно ли, что парковки возле городских больниц платные? Для кого-то счет в несколько евро не является существенной суммой, а для кого-то это весьма ощутимые затраты. Для меня этот вопрос является принципиальным: нельзя делать бизнес абсолютно везде и на всем», - делится своими размышлениями Коваленко.

Коваленко напомнила, что жители Эстонии платят налог на медицинское страхование, который гарантирует им бесплатную врачебную помощь. Так почему же поход к доктору начинается с платной парковки? «На территориях, которые принадлежат муниципальным больницам и поликлиникам, парковки должны быть бесплатны как минимум час. Городские учреждения не должны зарабатывать на здоровье местных жителей. Собственники частных территорий вправе делать то, что им вздумается, но город должен отталкиваться прежде всего от интересов людей», - объяснила Коваленко.

Молодой политик также напомнила, что платная парковка возле больниц становится причиной проблем на обычных парковках.

«Практически все партии в один голос говорят, что нужно решить проблему нехватки парковочных мест возле квартирных домов. Так вот, платная парковка у больницы ее только усугубляет, так как многие, не желая платить за парковку, ищут места на улицах жилых кварталов, занимая там все свободное пространство и создавая опасные ситуации на дорогах», - уточнила свою позицию Анастасия Коваленко.

Коваленко добавила, что сейчас готовит законопроект об обеспечении минимум одного часа бесплатной стоянки возле городских больниц и поликлиник.