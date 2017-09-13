Власти Нарвы решили преподнести автомобилистам неприятный сюрприз

Главный специалист по охране порядка нарвской городской управы Дмитрий Дьяков отметил, что служба по надзору ведет проверки на Петровской площади уже в течение двух лет и около 70% от всех нарушителей - водители из близлежащих городов Ида-Вирумаа, пишет rus.err.ee.

"Как правило, они оставляют машину не на один-два часа, а на несколько дней, хотя там и установлены знаки, запрещающие стоянку в ночное время, но это мешает мешает нормально обслуживать площадь. Чтобы решить эту проблему, рассматривается возможность установления платной парковки на Петровской площади. Пока это на стадии обсуждения, но пока всех такой вариант устраивает", - отметил Дьяков.

По словам Дьякова, Петровская площадь превратится в платную парковку к зиме, или в крайнем случае к весне, а чтобы недовольные автомобилисты не заполонили соседний двор, его по согласованию с квартирными товариществами закроют шлагбаумами.