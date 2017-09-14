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В штате Вашингтон неизвестный открыл стрельбу в школе: один ученик погиб, трое ранены

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В американской школе Freeman High School, расположенной в городе Спокан (штат Вашингтон), неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента один школьник скончался, еще трое получили огнестрельные ранения. Сам нападавший уже задержан, передает телеканал King5.

По предварительной информации, трое пострадавших были доставлены в близлежащий госпиталь. Их состояние здоровья оценивается как стабильное, сообщает Newsru.com.

Позднее журналисты KHQ со ссылкой на официальных властей сообщили о гибели одного человека в результате стрельбы. По предварительным данным, погибший был школьником.

Правоохранительные органы Спокана уже подтвердили, что нападавший был задержан, и в настоящее время безопасности в учебном заведении ничего не угрожает. При этом на данный момент неизвестна личность злоумышленника.

Как сообщает CBS News, после появления первых сообщений о стрельбе в учебном заведении все школы округа были заблокированы на вход и выход в целях предосторожности.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, медики и спасатели. Территория вокруг школы оцеплена.

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