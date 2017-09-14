Полиция сделала важное заявление по поводу политической рекламы

«Хотя Facebook и прочие каналы социальных сетей в переносном смысле слова тоже являются общественным пространством, запрет на внешнюю рекламу в этой среде не распространяется и политики могут продолжить рекламировать себя в социальных сетях. В интересах правовой ясности департамент полиции и погранохраны рассматривает действующие в интернете медиа-каналы как одно целое», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе ведущий специалист департамента Тоомас Лохо.

Он подчеркнул, что вместе с тем департамент полиции хотел бы уточнить правила использования и размещения политической внешней рекламы.

«Ограничение на политическую внешнюю рекламу в законе сформулировано в очень обобщенном виде и практика его применения основывается на основе отдельных инцидентов в этой сфере. За время с 2005 года, когда было внесено соответствующее изменение в законе, важность и роль социальных масс-медиа в Эстонии существенно возросли. Судебной практики, на которую могла бы опираться полиция, не достаточно. Департамент полиции и погранохраны считает необходимым уточнить или изменить регуляцию в этой сфере, чтобы вводимые ограничения всеми понимались бы однозначно. Наше ведомство неоднократно вносило предложения по внесению поправок в связанное с выборами право», - рассказал Лохо.

«Мы считаем, что действия в общественном пространстве должны следовать положительным примерам в любом случае, идет ли речь о сфере интернета или публичной среде в обычном понимании», - подчеркнул Лохо.

В понедельник в Эстонии вступил в силу запрет на внешнюю политическую рекламу в канун местных выборов, которые в Эстонии пройдут 15 октября.