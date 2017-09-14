Соглашение по госбюджету достигнуто: налога на сахар не будет

Правительство на кабинетном совещании достигло соглашения по госбюджету на следующий год, его объем впервые составит 10 млрд евро.
Проект госбюджета на 2018 год планируется представить на заседании правительства 27 сентября.
«Это первый составленный этим правительством в полном объеме бюджет, в котором выражаются наши основные цели по улучшению жизни в Эстонии. Бюджет включает реформу в области необлагаемых налогами доходов и реформу здравоохранения. Волости и города Эстонии будут получать больше денег на устройство своей жизни. Общество движется к большей сбалансированности. К такой Эстонии, где каждого человека ценят и берегут», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
Комментируя инвестиции правительственного сектора, Ратас сказал, что они направлены на поощрение продолжительной способности к росту экономики Эстонии. «Я рад, что наряду со стратегическими инвестициями без внимания не остались и небольшие, но не менее важные проекты в сфере культуры и спорта. Например, реновация спортивного центра Кяэрику, которая модернизирует возможности тренировок молодежи и спортсменов экстра-класса, или реновация большого зала Городского театра».
Премьер-министр подчеркнул, что Эстония продолжает проводить ответственную бюджетную политику. «Долговое бремя правительственного сектора снижается, налоговое бремя в последующие годы удержится на одном уровне. Согласно текущим прогнозам, бюджетная позиция правительственного сектора близка к сбалансированной», - сказал он.
Правительство решило сократить структурный дефицит бюджета правительственного сектора наполовину по сравнению с намеченным государственной бюджетной стратегией, чтобы он достиг близкой к балансу отметки в 0,25 процента ВВП.
Согласно составленной весной государственной бюджетной стратегии на период 2018-2021, четыре главных цели правительства — увеличить население Эстонии, повысить общественные благосостояние и связность, поощрить экономический рост и укрепить безопасность Эстонии.
В следующем году налога на подслащенные напитки не будет
Правительство на кабинетном совещании достигло соглашения по госбюджету на следующий год, в том числе было решено, что в следующем году не станут вводить налог на подслащенные напитки.
Министр финансов Тоомас Тынисте отметил, что дефицит бюджета составит 0,25 процента. «Мы также договорились, что, поскольку с налогом на сахар связано очень много вопросов и споров и необходимо достичь ясности по вопросу госпомощи, в 2018 году мы не будем рассчитывать в госбюджете на поступления налога на сахар», - сказал Тынисте «Актуальной камере».