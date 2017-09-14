Соглашение по госбюджету достигнуто: налога на сахар не будет

Проект госбюджета на 2018 год планируется представить на заседании правительства 27 сентября.

«Это первый составленный этим правительством в полном объеме бюджет, в котором выражаются наши основные цели по улучшению жизни в Эстонии. Бюджет включает реформу в области необлагаемых налогами доходов и реформу здравоохранения. Волости и города Эстонии будут получать больше денег на устройство своей жизни. Общество движется к большей сбалансированности. К такой Эстонии, где каждого человека ценят и берегут», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Комментируя инвестиции правительственного сектора, Ратас сказал, что они направлены на поощрение продолжительной способности к росту экономики Эстонии. «Я рад, что наряду со стратегическими инвестициями без внимания не остались и небольшие, но не менее важные проекты в сфере культуры и спорта. Например, реновация спортивного центра Кяэрику, которая модернизирует возможности тренировок молодежи и спортсменов экстра-класса, или реновация большого зала Городского театра».

Премьер-министр подчеркнул, что Эстония продолжает проводить ответственную бюджетную политику. «Долговое бремя правительственного сектора снижается, налоговое бремя в последующие годы удержится на одном уровне. Согласно текущим прогнозам, бюджетная позиция правительственного сектора близка к сбалансированной», - сказал он.

Правительство решило сократить структурный дефицит бюджета правительственного сектора наполовину по сравнению с намеченным государственной бюджетной стратегией, чтобы он достиг близкой к балансу отметки в 0,25 процента ВВП.

Согласно составленной весной государственной бюджетной стратегии на период 2018-2021, четыре главных цели правительства — увеличить население Эстонии, повысить общественные благосостояние и связность, поощрить экономический рост и укрепить безопасность Эстонии.

В следующем году налога на подслащенные напитки не будет

Правительство на кабинетном совещании достигло соглашения по госбюджету на следующий год, в том числе было решено, что в следующем году не станут вводить налог на подслащенные напитки.

Министр финансов Тоомас Тынисте отметил, что дефицит бюджета составит 0,25 процента. «Мы также договорились, что, поскольку с налогом на сахар связано очень много вопросов и споров и необходимо достичь ясности по вопросу госпомощи, в 2018 году мы не будем рассчитывать в госбюджете на поступления налога на сахар», - сказал Тынисте «Актуальной камере».