Таллиннским школьникам напомнят о выборах при помощи плакатов

С просьбой установить в школах соответствующие плакаты к руководителю Департамента образования Таллинна Андресу Паюла обратился председатель столичной избирательной комиссии, городской секретарь Тоомас Сепп, пишет rus.err.ee.

По его словам, организаторы выборов хотят провести специальную оповестительную работу среди данной целевой группы, чтобы каждый молодой человек знал о своем конституционном праве участвовать в выборах в местные органы власти.

Согласно данным последних социологических опросов, голосовать на выборах планируют лишь 23% избирателей в возрасте от 16 до 20 лет.